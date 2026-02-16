Imprenditore brasiliano compra un palazzo storico di Milano per 52 milioni

AGI - L'imprenditore brasiliano José Auriemo Neto, 49 anni, ha acquistato Palazzo Taverna Medici del Vascello, uno storico edificio nel cuore di Milano. Lo riporta il Corriere della Sera. L'immobile, situato in via Bigli, tra via Montenapoleone e via Manzoni, è stato comprato dalla marchesa Rossella Manzone per 52,5 milioni di euro, oltre 22 mila euro al metro quadrato.
Nel 1848, durante le Cinque Giornate di Milano, al suo interno trovarono sede il Comitato di Guerra degli insorti e poi il Governo Provvisorio di Milano. Visto il settore della JHSF Capital di Neto, il destino più probabile dello storico palazzo sarà quello di diventare un hotel di lusso.
Struttura e dettagli dell'acquisto
Il palazzo storico si sviluppa su tre piani con 8 appartamenti e un cortile interno contornato da colonne di granito. L'acquisto da parte di Auriemo Neto, tramite la sua JHSF Capital, conferma l'interesse per gli immobili di pregio nel quadrilatero della moda milanese, con un prezzo d'acquisto che supera i 22 mila euro al metro quadrato.
Il futuro del palazzo e gli inquilini
Data la natura degli investimenti di Neto nel settore alberghiero di lusso, il Palazzo Taverna Medici del Vascello è destinato a trasformarsi in un nuovo hotel esclusivo. Tra i suoi attuali inquilini, a cui già in precedenza non è stato rinnovato il contratto di locazione, c'è l'ex dirigente sportivo Adriano Galliani.