Caso Beic: Boeri e Zucchi a processo per turbativa d'asta

AGI - Il giudice di Milano, Fabrizio Fillice, ha rinviato a giudizio gli architetti Stefano Boeri e Cino Zucchi per turbativa d’asta e false dichiarazioni sul conflitto d’interesse in relazione al concorso internazionale per la Beic, la nuova Biblioteca europea di informazione e cultura.
Il processo comincerà il 17 aprile e vedrà imputati oltre alle due archi-star anche altri 4 professionisti.
Zucchi, mai farò mai più una giuria
“Non farò mai più una giuria in vita mia”. È il commento di Cino Zucchi, presente oggi in udienza, alla decisione del gip Fabrizio Fillice di rinviarlo a giudizio per il caso Beic assieme a Stefano Boeri, come lui architetto di fama internazionale e docente al Politecnico.
"Quello di oggi è un passaggio formale, il giudice non è entrato nel merito - spiega ai cronisti -. Sono tranquillo e credo che il dibattimento, con le prove alla mano, dimostrerà che ho sempre agito con rigore e correttezza senza mai collegare gli elaboratori progettuali ai loro autori".
"Sono sempre stato chiamato nelle giurie perché considerato una persona molto rigorosa ma credo che non ne farò più una in vita mia”. Non era invece in aula Stefano Boeri.
Boeri, confermo la fiducia nella magistratura
"Confermo la fiducia nella magistratura. Confido di poter dimostrare nel corso del dibattimento la mia totale estraneità ai fatti che mi sono contestati”. È il commento di Stefano Boeri alla notizia del suo rinvio a giudizio nel caso Beic.