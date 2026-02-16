Tir sbanda e invade la carreggiata sull'A1, Italia divisa in due

AGI - Italia divisa in due a causa di un incidente avvenuto sull'A1 che ha costretto alla chiusura in entrambe le direzioni del tratto tra Firenze sud e Incisa. Un tir che viaggiava in direzione Roma è sbandato e ha invaso la corsia opposta dopo aver urtato il new jersey centrale con perdita di carico. Lo rende noto il sito online di Autostrade per l'Italia. All'interno del tratto chiuso il traffico si registrano almeno 5 km di coda. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia e tutti i mezzi di soccorso.
Sul posto anche due squadre dei Vigili del fuoco del comando di Firenze, sede centrale e distaccamento di Figline Valdarno ed è stata inviata anche un'autogru dal distaccamento di Fi-Ovest.
Non ci sono altri veicoli coinvolti
Il conducente, rimasto bloccato all'interno della cabina di guida del mezzo pesante, è stato estratto e una volta stabilizzato è stato trasportato in ospedale. Fortunatamente non ci sono altri veicoli coinvolti.