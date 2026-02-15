Valanga vicino Courmayeur, travolti e uccisi due scialpinisti

AGI - Due scialpinisti sono morti dopo essere stati travolti da una valanga nel Canale del Vesses in Val Veny nei pressi di Courmayeur in Valle d'Aosta. Lo comunicano i soccorritori. Le operazioni di ricerca e soccorso sulla valanga del Canale del Vesses sono concluse. Come riferiscono i soccorritori, 'non risultano altre persone coinvolte'.
Il bilancio è, quindi, di 2 persone decedute – una estratta già morta dalla neve e una morta in ospedale – e una ricoverata in condizioni molto gravi all'ospedale 'Città della Salute-Molinette' di Torino.
Nazionalità delle vittime e riconoscimento
Secondo i soccorritori si tratta di scialpinisti di nazionalità francese e i due deceduti sono una donna e un uomo. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza (Sagf) di Entrèves.
Dettagli delle operazioni di soccorso
Sul posto hanno operato quindici soccorritori tra tecnici del Soccorso Alpino Valdostano e Sagf, due medici, tre unità cinofile, due elicotteri, due ambulanze 118. È stato allestito in hangar a Courmayeur un posto medico avanzato per le azioni mediche in loco e per l'assistenza a eventuali ulteriori persone coinvolte. Le operazioni sono state coordinate dalla Centrale Unica del Soccorso-Cus della Valle d'Aosta.