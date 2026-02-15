Valanga fuoripista a Courmayeur, almeno tre sciatori travolti
In Valle d'Aosta una valangasi è staccata in Val Veny. Sul posto l'intervento del soccorso alpino valdostano
AGi - Almeno tre scialpinisti sono rimasti travolti da una valanga staccatasi questa mattina in Val Veny nei pressi di Courmayeur in Valle d'Aosta. Secondo i soccorritori che stanno intervenendo nel canale del Vesses, gli sciatori stavano effettuando fuoripista.
Sul posto il Soccorso alpino valdostano ma anche i militari della Guardia di Finanza di Entreves. In volo anche tre elicotteri che stanno cercando di captare eventuali segnali provenienti dall'Artva, lo strumento di rilevazione delle persone travolte da valanga.