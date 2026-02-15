Tommasino resta in attesa di un cuore, 'condizioni gravi ma stabili'

AGI - Sono stabili ma molto gravi le condizioni sanitarie di Tommasino, il bimbo di 2 anni cui è stato trapiantato un cuore 'bruciato' da una errata conservazione il 23 dicembre scorso e che ora è da più di 50 giorni attaccato a una macchina cuore-polmone all'ospedale Monaldi. Lo rende noto il bollettino diffuso dall'Azienda sanitaria dei Colli di cui l'ospedale fa parte, autorizzata a diffondere con cadenza giornaliera lo stato di salute del piccolo, "salvo diversa necessità".
"Alle ore 14 del 15/02/2026 le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto in data 23/12/2025 si presentano stabili, in un quadro di grave criticità. Il piccolo è ricoverato in terapia intensiva sotto stretto monitoraggio assistenziale e strumentale e di consulenze specialistiche. Allo stato il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione", recita il bollettino.
L'impegno dell'azienda sanitaria dei Colli
"Si ritiene necessario ribadire che il Polo di Cardiochirurgia dell'Azienda dei Colli è da sempre in rete con le principali strutture mediche del Paese che si occupano della materia. La Direzione, nel ribadire il proprio impegno ad assicurare trasparenza e collaborazione con le autorità ispettive e giudiziarie, garantisce ogni supporto necessario alle determinazioni clinico-terapeutiche e assistenziali assunte dai medici curanti nell'esclusivo interesse del paziente", conclude la nota.
Ieri la Direzione sanitaria ha confermato che "la decisione assunta nella giornata di venerdì da parte Heart Team è stata quella di mantenere il bambino in lista di trapianto, sussistendo ad opinione del medico responsabile le condizioni cliniche".
Il parere del Bambino Gesù
Secondo l'ospedale Bambino Gesù, il bambino ricoverato al Monaldi di Napoli, trapiantato con un cuore 'bruciato', "non è più trapiantabile". Lo ha detto l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, precisando però che per il Monaldi resta in lista trapianti. "Ci hanno comunicato dalla Direzione del Monaldi che il Bambino Gesù ha dato parere negativo sulla trapiantabilità, ma secondo il medico che ha operato il bambino al Monaldi, il bambino è ancora trapiantabile. Quindi quanto meno fino a lunedì il bambino rimarrà in lista trapianti. Lunedì poi si aggiorneranno sulla questione".
Il bimbo è collegato a una macchina cuore polmone
La mamma del piccolo aveva chiesto un secondo parere all'ospedale pediatrico romano. La donna aveva precedentemente comunicato che il Ministero aveva posto il figlio al primo posto nella lista dei trapiantandi italiani, sperando nell'arrivo immediato di un cuore compatibile, ma oggi è arrivato il drammatico parere del Bambino Gesù.