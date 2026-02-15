Crolla in mare l'arco degli innamorati di Melendugno

AGI - Nella notte di San Valentino è crollato l’“arco degli innamorati”, uno dei monumenti naturali più famosi della costa Adriatica. Il maltempo ha cancella uno dei tratti costieri più iconici del Salento: l'imponente l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea, a Melendugno conosciuto anche come arco dell'amore, si è completamente sbriciolato in acqua.
Mareggiate e piogge violente
Il crollo sarebbe stato causato dalle mareggiate e dalle piogge violente di questi giorni, l'ultima nel corso della scorsa serata. Si tratta del danno più importante causato dall'erosione costiera al paesaggio del Salento.
Il sindaco: "Un colpo al cuore"
“Allerta meteo, vento e mareggiate per giorni non hanno risparmiato un bene paesaggistico unico – commenta il sindaco di Melendugno Maurizio Cisternino – Ci vuole un progetto su tutta la costa, per metterla in sicurezza. La natura così come l’ha creato l’arco, se l’è ripreso. È un colpo durissimo per l’immagine del Salento e per il turismo. La natura si è stravolta: quello che c’era 30 anni fa non c’è più. Dobbiamo trovare le risorse per un intervento organico”.