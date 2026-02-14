Viterbo, ultrà della Lazio ucciso a coltellate

AGI - Tra le 15 e le 25 coltellate al corpo e al volto: è morto così Giovanni Bernabucci, 52 anni, detto 'la Iena', ultrà della Lazio, ucciso nella tarda serata di ieri a Viterbo per mano di quello che era considerato un suo grande amico: Davide Ernesti. I due erano anche vicini di casa e colleghi di lavoro.
Prima la lite poi l'omicidio
Secondo quanto ricostruito dai poliziotti della Squadra mobile di Viterbo e dai colleghi della Digos della Questura di Roma, coordinati dal procuratore di Viterbo Mario Palazzi, i due avrebbero cominciato a discutere per un banale motivo legato probabilmente al lavoro, e poi la lite sarebbe sfociata in tragedia.
La lite, iniziata nel pomeriggio, avrebbe avuto alle 20, il suo tragico epilogo, quando Ernesti ha accoltellato varie volte e con inaudita furia il suo amico. Lo stesso uomo subito dopo avrebbe chiamato la polizia per avvertire che aveva ucciso l'amico mentre si trovava nel proprio appartamento.
Ed è proprio qui che gli agenti hanno trovato l'ultrà ferito a morte e agonizzante, disteso sul pavimento. Sul tavolo accanto, il coltello ancora sporco di sangue.
Le indagini della squadra mobile
L'aggressore, in evidente stato di alterazione, è stato sedato e accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Rosa di Viterbo, dove tutt'ora si trova piantonato dalla Mobile.
Le indagini sono affidate alla pm Veronica Buonocore che in serata si è recata sul luogo dell'omicidio accompagnata dal procuratore Palazzi che ha aperto un fascicolo per omicidio e, nei prossimi giorni, interrogherà Ernesti.