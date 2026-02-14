Ladro muore dissanguato durante un furto nell'Aretino

AGI - E' morto molto probabilmente dissanguato il ladro che stava scappando, dopo un tentativo di furto in un'abitazione nell'Aretino nella serata di ieri a Policiano nell'Aretino. Secondo le prime informazioni, tre malviventi hanno messo a segno un colpo in una prima abitazione della zona, poi si sono diretti verso un'altra villetta.
Ma questa volta è scattato l'allarme e il proprietario, accortosi dei ladri, ha sparato un colpo di arma da fuoco in aria a scopo intimidatorio. I tre a quel punto sono scappati e durante la fuga uno dei tre si è ferito gravemente alla vena femorale, verosimilmente con un paletto di ferro conficcato sul terreno. L'uomo è poi morto dissanguato. Gli altri due complici sono scappati.
L'esatta dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Sul posto si è recata la procuratrice capo di Arezzo Gianfederica Dito. Indagano i carabinieri.