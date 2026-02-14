Avigliano, il manto del campo sportivo regalato ai cittadini

AGI - Il manto in erba sintetica del campo sportivo di Avigliano, in provincia di Potenza, il primo del genere realizzato in Basilicata nel 2001, non sarà smaltito in discarica, ma regalato ai cittadini che ne hanno fatto domanda.
Dopo oltre vent’anni e diverse proroghe, infatti, il manto sarà sostituito a primavera. Ma, prima dell’avvio dei lavori, i 7mila metri quadrati di verde sintetico saranno divisi e consegnati ai circa 70 aviglianesi che hanno risposto all’avviso comunale pubblicato 15 giorni fa e già chiuso.
In questo modo ogni cittadino potrà portare a casa e riutilizzare un pezzo di campo sportivo e il comune di Avigliano potrà risparmiare i 200 mila euro che avrebbe dovuto corrispondere per coprire i costi di smaltimento.
La soluzione innovativa per i Comuni
Una soluzione pronta a fare scuola tra le amministrazioni locali alle prese con lavori da effettuare e conti da far quadrare. La nostra idea potrebbe essere emulata da tutti quelli che nel corso del tempo si troveranno a dover sostituire l’erbetta del campo sportivo.
Il manto sintetico ha una sorta di scadenza deve essere cambiato ogni venti anni. Il nostro fu sostituito per la prima volta nel 2001, è stato il primo campo della Basilicata ad avere una copertura sintetica. Nel tempo ci sono state concesse delle proroghe rispetto all’omologazione, ma ora sarà necessario avviare i lavori entro la primavera", spiega all’AGI il sindaco Giuseppe Mecca.
Il sindaco di Avigliano, "un pezzo di storia per i cittadini"
"Questa soluzione che abbiamo inventato, grazie alla collaborazione dell’ufficio tecnico comunale – aggiunge il primo cittadino - ci ha permesso di fare la felicità dei nostri concittadini che facendone domanda, potranno ottenere 100 metri quadrati ciascuno e utilizzarlo nelle case di campagna, o nei giardini, e portare a casa un pezzo del campo comunale, un pezzo di storia. Il bando aperto due settimane fa è stato chiuso".
Partecipazione collettiva
Una storia di partecipazione attiva che ha visto protagonisti gli stessi cittadini di Avigliano che in pochissimi giorni hanno aderito in massa all’avviso pubblicato su internet dall’amministrazione comunale.
"Abbiamo fatto subito la domanda sul portale del Comune per ottenere la nostra parte di erbetta sintetica da sistemare a primavera in giardino o nella nostra casa al mare", raccontano alcuni cittadini.
Per altri è "come portare un pezzo di storia a casa, dove far giocare i figli". Per alcuni, invece, che hanno giocato in passato da calciatori su quel manto in erba sintetica "è un cimelio da custodire gelosamente".