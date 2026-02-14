L'uomo di Musk in Italia, Andrea Stroppa indagato per omicidio stradale
Stroppa è indagato per la morte di un 18enne residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio nel quartiere romano Collatino
Minichiello / AGF - Andrea Stroppa
AGI - Andrea Stroppa, 32 anni, considerato il referente di Elon Musk in Italia, è indagato per omicidio stradale in relazione alla morte di un 18enne residente nel comune di Artena, investito e ucciso la sera del 31 gennaio nel quartiere romano Collatino. Lo scrive 'Il Messaggero'.

Stroppa, secondo quanto si legge sul quotidiano, "era alla guida della Smart" che, ha travolto e ucciso il giovane. Le indagini della polizia locale di Roma Capitale per stabilire la dinamica sono ancora in corso ma intanto, d'ufficio e a sua tutela, Stroppa "è indagato per omicidio stradale".

