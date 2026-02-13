L'esposizione al piombo aumenta il rischio Alzheimer

AGI - Una nuova ricerca della Facoltà di Sanità Pubblica dell'Università del Michigan rivela che gli anziani americani esposti in modo cumulativo al piombo corrono un rischio sostanzialmente più elevato di sviluppare il morbo di Alzheimer e la demenza. Lo studio, pubblicato su 'Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association', ha scoperto che gli individui con il quarto più alto di livelli di piombo nelle ossa avevano un rischio quasi tre volte (2,96) maggiore di sviluppare il morbo di Alzheimer e più del doppio (2,15) maggiore di sviluppare demenza per tutte le cause rispetto a quelli nel quarto più basso.
"Questo è il primo studio empirico a dimostrare che il 18 per cento dei nuovi casi di demenza negli Stati Uniti ogni anno potrebbe essere collegato all'esposizione cumulativa al piombo", ha affermato Kelly Bakulski, autrice principale dello studio. "Con circa mezzo milione di americani a cui viene diagnosticata la demenza ogni anno, questo si traduce in quasi 90.000 casi che potrebbero essere potenzialmente prevenuti: una cifra davvero significativa".
L'analisi dei dati
Il team di ricerca ha analizzato i dati dei partecipanti al National Health and Nutrition Examination Survey (Nhanes), collegati alle richieste di rimborso Medicare e ai dati di mortalità per un follow-up fino a 30 anni. Utilizzando algoritmi di apprendimento automatico, i ricercatori hanno stimato le concentrazioni ossee di piombo, un indicatore cruciale dell'esposizione cumulativa nel corso della vita.
Piombo nelle ossa e nel sangue
Una scoperta fondamentale dello studio è che il piombo nelle ossa è fortemente associato alla demenza, mentre non lo sono gli attuali livelli di piombo nel sangue. Secondo Sung Kyun Park, professore di Epidemiologia e Scienze della Salute Ambientale, questa distinzione è cruciale. Il piombo nel sangue riflette solo un'esposizione recente, con un'emivita di circa 30 giorni, mentre il piombo nelle ossa può persistere per anni o decenni, il che lo rende un biomarcatore migliore per monitorare il carico cumulativo che contribuisce a malattie croniche come la demenza.