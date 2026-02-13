Roma: 'Finta' babysitter tenta di rapire una bimba a scuola
Roma: "Finta" babysitter tenta di rapire una bimba a scuola

E' accaduto al quartiere Monteverde. Gli insegnanti, insospettiti, hanno subito avvisato i genitori della bimba
AGI - E' allerta nel quartiere romano Monteverde dove, mercoledì scorso, una 'finta' babysitter ha tentato di rapire una bambina di 3 anni da una scuola dell'infanzia. Gli insegnanti, insospettiti, hanno subito avvisato i genitori della bimba che hanno spiegato di non aver incaricato nessuno di prendere la figlia a scuola.

A quel punto è scattato l'allarme al 112, ma nel frattempo la donna era fuggita via. I genitori della bambina hanno presentato denuncia e la polizia ha avviato indagini per risalire alla donna.

Secondo quanto si apprende, sono stati sensibilizzati anche i dirigenti scolastici a prestare particolare attenzione alle deleghe per prendere gli alunni. Gli accertamenti sono in corso.

