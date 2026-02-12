Uccide la madre e la seppellisce nel bosco, fermato il figlio

AGI - Il bosco vicino casa, nei pressi della palazzina di caccia di Stupinigi, gli è sembrato il luogo ideale per nascondere un cadavere. E così è stato, fino a quando il peso del rimorso le pressioni dei carabinieri non lo hanno indotto a confessare il delitto. E la vittima è sua madre.
Un uomo di 58 anni temeva di perdere l'unica fonte di reddito: la pensione di sua madre 85enne. Uccidere l'anziana gli è parsa l'unica via percorribile per continuare a incassare l'assegno. Un mese fa ha messo in pratica il suo piano: ha ucciso Enrica Bardotti, pensionata 85enne di Piobesi, in provincia di Torino, e si è disfatto del cadavere. Ha scavato una buca nel bosco vicino la casa di famiglia e ha pensato di cancellare ogni traccia del matricidio.
I sospetti e l'inizio delle indagini
Ma un'amica dell'anziana dalla metà di gennaio scorso ha provato a contattare più volte Enrica Bardotti. Nessuna risposta e le incertezze del figlio che viveva con la donna hanno fatto sorgere qualche sospetto. La signora qualche giorno fa si è rivolta ai carabinieri di Carignano e sono cominciate le indagini. L'85enne sembrava sparita nel nulla, con il figlio che non sapeva dare una spiegazione.
La prima versione del figlio
Le indagini serrate si sono fatte più serrate e alla fine il 58enne ha rivelato di aver seppellito la madre in un bosco. Sulle prime non ha ammesso il delitto. La versione fornita ai carabinieri era del tutto distante da un disegno macabro: una donna anziana, morta naturalmente e un figlio avanti con l'età, senza un reddito certo che avrebbe così perso ogni forma di sostentamento. Una storia di disagio che avrebbe dovuto giustificare l'occultamento di cadavere e la truffa.
La confessione e il ritrovamento del corpo
Ma i carabinieri di Carignano non si sono fermati e hanno continuato a pressare il 58enne, che messo alle strette ha confessato: non aveva trovato la madre morta all'improvviso, ma l'ha uccisa e poi ha portato il corpo nel bosco vicino casa per nascondere il delitto e continuare a percepire la pensione. E ha accompagnato i carabinieri nel luogo dove si trovava il cadavere. Le ricerche si sono concluse e il corpo è a disposizione dell'autorità giudiziaria per gli esami autoptici che dovranno chiarire come Enrica Bardotti sia stata uccisa.