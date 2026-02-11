Procura di Roma acquisisce i telefonini dei ricoverati al Niguarda
Presto l'incontro tra i magistrati della capitale e i colleghi elvetici per un primo contatto in vista di una collaborazione internazionale
Manuela D'Alessandro
Maxime SCHMID / AFP - Candele e fiori esposti all'ingresso del bar "Le Constellation" con le finestre coperte da pannelli e sigillate dalla polizia, a Crans-Montana, dopo il rogo di Capodanno
AGI - La Procura di Roma ha acquisito i telefoni dei ragazzi feriti ricoverati all'ospedale Niguarda per le ferite riportate nell'incendio al 'Le Constellation'. I sette adolescenti ancora degenti, tra i 15 e i 16 anni, non sono più in "imminente pericolo di vita", ha spiegato ieri l'assessore lombardo al Welfare, Guido Bertolaso.

L'analisi dei cellulari dei giovani, che sono parti civili insieme alle loro famiglie, contribuirà alla ricostruzione di quanto successo nel locale quando sono divampate le fiamme che hanno ucciso 41 persone. Intanto, sono arrivate le prime convocazioni per le persone ferite e già dimesse.

La Procura capitolina, col procuratore Francesco Lo Voi, l'aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, indaga per le ipotesi di omicidio, lesioni, incendio e disastro a titolo colposo a carico di ignoti. Quella di Sion ha iscritto Jacques Moretti, Jessica Maric, Ken Jacquemoud e Christophe Balet.

Nelle prossime settimane è previsto un incontro tra gli inquirenti italiani ed elvetici per un primo contatto in attesa di una collaborazione internazionale che entri nel merito dei fatti.

