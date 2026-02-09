Sassari: sequestra e sevizia la fidanzata, arrestato un 34enne 

AGI - Sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti nei confronti di familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste imputazioni, i carabinieri della sezione radiomobile di Sassari hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di trentaquattro anni, accusato di aver sequestrato e trattenuto in casa per giorni la fidanzata, seviziandola.
La madre della vittima chiama i soccorsi
Nella tarda serata di venerdì, i Carabinieri sono stati chiamati al 112 dalla madre della ragazza, di venticinque anni. La donna aveva riferito di essere molto preoccupata poiché non riusciva a rintracciare la figlia che probabilmente si trovava a casa del fidanzato.
L'arrivo dei carabinieri
I carabinieri, immediatamente giunti sul posto, nonostante diversi tentativi al citofono, non sono riusciti ad accedere nell’abitazione dell'uomo. Constatato che all’interno c'erano delle persone, intenzionate probabilmente a sottrarsi al controllo, i militari sono entrati dalla finestra mediante un cestello dei Vigili del Fuoco.
All’interno hanno trovato la ragazza, visibilmente scossa, che ha detto di essere stata trattenuta contro la sua volontà in casa dal fidanzato da circa dieci giorni e di essere stata ripetutamente malmenata.
Le violenze subite dalla ragazza
Le attività investigative hanno permesso di appurare che da circa tre mesi la relazione sentimentale tra i due si era incrinata. L’uomo, secondo la ricostruzione degli inquirenti, scagliava oggetti contro la donna, seviziandola e sottoponendola a umiliazioni di ogni tipo, arrivando addirittura a spegnerle sigarette sull’avambraccio.
Nei dieci giorni di segregazione in casa, la ragazza aveva a disposizione pochissimo cibo che l’uomo le concedeva buttandolo sul pavimento sputandoci sopra e calpestandolo. La ragazza ha detto anche di essere stata minacciata più volte di essere sfigurata con dell’acido e indotta a bere della candeggina.
Per punire un tentativo di fuga della giovane e denigrarla ulteriormente, l’uomo le avrebbe tagliato i capelli con un rasoio. La giovane ha detto di essere stata costretta ad ingerire diverse quantità di psicofarmaci, e una volta stordita, il suo aguzzino avrebbe abusato di lei anche sessualmente, nonostante i tentativi vani della ragazza di respingerlo.
La denuncia e l'arresto
Quanto asserito dalla giovane nelle prime fasi dell’intervento, è stato poi formalizzato in sede di denuncia-querela sporta presso gli uffici della Sezione Radiomobile del comando provinciale dei Carabinieri di Sassari.
Subito soccorsa, è stata trasferita all’Ospedale Santissima Annunziata per le cure del caso dove è ancora ricoverata e affidata ad un centro di supporto alle vittime di violenza di genere.
Durante la permanenza in caserma, il fermato ha tentato di aggredire uno dei militari cercando anche di afferrare un estintore, ma è stato subito immobilizzato. L’uomo, tratto in arresto, su disposizione dalla Procura della Repubblica di Sassari, è stato tradotto nel carcere di Bancali.