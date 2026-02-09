Il direttore di Rai Sport Petrecca non commenterà la chiusura di Milano‑Cortina dopo le polemiche

AGI - Il direttore di Rai Sport, Paolo Petrecca, non condurrà la cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina, dopo le polemiche sulla telecronaca della cerimonia inaugurale.
È quanto apprende l'AGI in seguito all'incontro che c'è stato tra l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, e Petrecca. Secondo quanto trapela, era stato sconsigliato a Petrecca di fare la telecronaca e il risultato non all'altezza delle aspettative sarebbe nato dall'emergenza di dover sostituire il telecronista sportivo Auro Bulbarelli, che dopo lo spoiler sul ruolo di Mattarella nella cerimonia di apertura di Milano-Cortina, con una lettera aveva chiesto di non fare più lui la telecronaca.
Le ragioni della sostituzione e il caso Bulbarelli
Il risultato della telecronaca, giudicato non all'altezza delle aspettative, è direttamente collegato all'emergenza di dover sostituire all'ultimo minuto il telecronista sportivo Auro Bulbarelli. Bulbarelli aveva infatti chiesto di essere sollevato dall'incarico dopo aver causato un grave spoiler sul ruolo del Presidente Mattarella durante la cerimonia di apertura di Milano-Cortina. Questa situazione ha costretto Petrecca a subentrare, nonostante fosse stato sconsigliato di assumere il ruolo di commentatore, generando ulteriori polemiche.
La posizione della Rai e il confronto sindacale
"L'azienda non nasconde la testa sotto la sabbia" viene spiegato, ma l'auspicio è l'assunzione di responsabilità. Inoltre, c'è la richiesta di evitare strumentalizzazioni, dal momento che la Rai in questo momento è sotto gli occhi del mondo. È stata decisa quindi la convocazione dei rappresentanti sindacali con la richiesta a Petrecca da parte della Rai di "ristabilire i corretti rapporti con la redazione" affinché il confronto interno "non porti a oscurare i risultati" ottenuti dall'emittente. L'obiettivo è garantire la massima trasparenza e la corretta gestione della crisi interna.