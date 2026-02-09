Cerignola, spara a un dipendente e si barrica in casa

ADV
AGI - Paura e tensione alla periferia di Cerignola, nel Foggiano, dove un uomo ultraottantenne si è barricato in un'abitazione dopo una lite con un dipendente degenerata in una sparatoria, avvenuta all'interno di una farmagricola.
Dopo aver sparato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'anziano si è rifugiato in un edificio nella zona del cimitero. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. I carabinieri hanno isolato l'area e avviato una trattativa, per il successivo arrivo di un reparto speciale.
