Cerignola, spara a un dipendente e si barrica in casa

In corso una trattativa con i carabinieri. Il gesto dopo una lite
AGI - Paura e tensione alla periferia di Cerignola, nel Foggiano, dove un uomo ultraottantenne si è barricato in un'abitazione dopo una lite con un dipendente degenerata in una sparatoria, avvenuta all'interno di una farmagricola.

Dopo aver sparato, secondo quanto ricostruito dagli investigatori l'anziano si è rifugiato in un edificio nella zona del cimitero. La persona ferita è stata soccorsa e trasportata in ospedale. I carabinieri hanno isolato l'area e avviato una trattativa, per il successivo arrivo di un reparto speciale.

