Bimba di 2 anni morta in casa a Bordighera, lividi sul corpo. Arrestata la madre

AGI - Una bambina di 2 anni è stata trovata morta nel suo lettino dai genitori, in località Morghe, a Bordighera. All'arrivo dei soccorritori la piccola era già morta. La morte sarebbe avvenuta per arresto cardiocircolatorio, ma sono in corso accertamenti. La madre della piccola, intanto, è stata arrestata per omicidio preterintenzionale.
La donna aveva raccontato che la piccola era caduta, ma che stava bene. Il medico legale avrebbe trovato sul corpo della bimba diversi lividi, non tutti compatibili con una possibile caduta. Ad insospettire gli inquirenti, anche gli spostamenti della donna. Dopo un lungo interrogatorio è stata poi arrestata.
