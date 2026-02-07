Valanga in Valtellina, 2 morti e un ferito grave

AGI - Una valanga sull'alpe Meriggio ad Albosaggia, in Valtellina, ha provocato la morte di due scialpinisti e un ferito ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Sondrio, mentre un'altra persona è morta sulla Marmolada dopo essere stato travolta da un'altra slavina.
I tre sciatori erano impegnati in un'uscita fuori pista. A seguito dell'allarme sono stati attivati tre elicotteri: uno del Servizio Sanitario Regionale, uno della Guardia di Finanza e uno dei Vigili del Fuoco. Le operazioni di soccorso si sono svolte in condizioni ambientali particolarmente complesse, a quanto fa sapere il comando regionale dei vigili del fuoco, con intervento coordinato via aria. Due delle persone coinvolte sono state immediatamente raggiunte dal personale sanitario elitrasportato sul posto. Per una di esse non è stato possibile fare altro che constatare il decesso, mentre la seconda è stata stabilizzata in condizioni critiche. La terza persona è stata successivamente individuata sotto il manto nevoso ed estratta dai Saf (Speleo Alpino Fluviali) dei Vigili del Fuoco, ed elitrasportato col Drago 150, in questo periodo Olimpico di stanza a Livigno. Nonostante il rapido intervento e le manovre di soccorso, l'uomo è però deceduto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. La valanga è avvenuta nella parete Nord del Pizzo Meriggio, comune di Albosaggia (SO).
Sulla Marmolanda, uno scialpinista italiano di circa 40 anni è morto dopo essere stato travolto da una valanga - la seconda di oggi in Trentino - lungo il versante trentino della Marmolada nei pressi di Punta Serauta. La slavina ha travolto altri quattro escursionisti. La notizia e' stata resa dal Soccorso alpino trentino.
Sempre oggi, una slavina ha travolto quattro scialpinisti nella zona di Bellamonte in Val di Fiemme in Trentino. La slavina si è staccata nella zona di Forte Bruso nel territorio comunale di Predazzo. Sul posto sono in sorvolo due elicotteri che hanno portato in quota le squadre di soccorritori della Guardia di Finanza e del Cnsas. Secondo le prime informazioni dei soccorritori, uno dei quattro e' ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale 'Santa Chiara' di Trento. Le condizioni di un secondo scialpinista vengono date molto gravi mentre gli altri due sarebbero feriti in maniera lieve.