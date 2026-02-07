Milano, morto il cinese ferito nella sparatoria con la polizia

AGI - È morto oggi pomeriggio, in ospedale a Milano, il giovane cinese di 30 anni ferito lo scorso primo febbraio nel corso di una sparatoria con la polizia avvenuta in piazza Mistral, nella zona di Rogoredo. Poco prima il giovane aveva aggredito una guardia giurata rubandogli l’arma, successivamente utilizzata per sparare contro la volante degli agenti di polizia.
L’uomo senza fissa dimora e irregolare nei giorni precedenti alla sparatoria era stato bloccato per accertamenti e poi rilasciato dalla Polfer. Il 31 gennaio era stato ricoverato in ospedale per atteggiamenti autolesionistici (si picchiava alla testa) e poi dimesso alcune ore dopo.
Il giovane era stato colpito da un agente delle Uopi, le unità operative di pronto intervento, al volto e a una spalla dopo che quest'ultimo ha esploso almeno tre colpi contro l'auto di servizio con una pistola rubata poco prima a una guardia giurata.
La rapina della pistola e l'allarme
Dalla prima ricostruzione, il ferito intorno alle 14:30 del primo febbraio scorso ha rapinato in strada il vigilante, che stava andando a piedi al lavoro, aggredendolo con un bastone. È stato lo stesso il 50enne a dare l'allarme, dicendo che il rapinatore era fuggito con la sua arma d'ordinanza, una Walther Pp99.
L'intervento delle Uopi e lo scontro a fuoco
La centrale operativa della questura ha diramato la descrizione del 30enne. Nel corso del pattugliamento della zona di Rogoredo, in piazza Federico Mistral, i quattro agenti delle Uopi lo hanno individuato. Alla vista della jeep con i colori della polizia, il 30enne ha sparato tre volte centrando il mezzo blindato. A quel punto gli agenti hanno risposto al fuoco.