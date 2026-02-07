Uno scalatore è morto a Cogne dopo la caduta da una cascata 

AGI - Il corpo senza vita di uno scalatore, di nazionalità straniera, è stato recuperato questa sera dal Soccorso alpino valdostano sulle cascate di Lillaz, a Cogne. La dinamica dell'incidente è in fase di valutazione, ma secondo una prima ricostruzione lo scalatore ha effettuato un errore in fase di discesa.
L'uomo è entrato a metà cascata nell'acqua gelida che scorre sotto il ghiaccio, andando ad incastrarsi diversi metri più in basso.
Il Soccorso alpino valdostano è intervenuto in elicottero, fissando al verricello le corde utilizzate per la discesa dallo scalatore, posando in parete un tecnico e a monte il secondo tecnico. I due tecnici, con manovre specifiche, hanno potuto portare il ghiacciatore alla base della cascata dove il medico non ha potuto che constatare il decesso.
Le operazioni di riconoscimento sono affidate al Soccorso alpino della Guardia di finanza di Courmayeur.