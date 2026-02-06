Referendum, la Cassazione ha ammesso il nuovo quesito
Il quesito referendario riguarda la riforma degli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107, 110 della Costituzione
AGI - Con la sua ordinanza odierna, l'ufficio centrale per i referendum ha dichiarato "legittima" la richiesta presentata dal Comitato dei 15, e ha formulato il nuovo quesito "con riferimento sia alla richiesta di referendum ammessa con la presente, sia alle quattro richieste" già ammesse con l'ordinanza dello scorso novembre.
Il quesito è stato quindi così riformulato: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'?".