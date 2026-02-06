Curling: gli Azzurri travolgono la Svizzera 12-4

Curling: gli Azzurri Constantini–Mosaner travolgono la Svizzera 12-4
Gli azzurri, campioni olimpici in carica, soffrono in avvio ma poi dominano grazie a un Mosaner in grande forma
AGI - Dopo la pesante sconfitta di ieri sera contro il Canada per 7 a 2, questa mattina Stefania Constantini e Amos Mosaner al 'Cortina Curling Olympic Stadium' hanno nettamente sconfitto per Svizzera per 12 a 4 nella partita di round robin del torneo misto di curling dei Giochi olimpici di Milano Cortina 2026.
Gli azzurri, campioni uscenti, dopo aver sofferto la coppia svizzera in apertura di partita, hanno poi dilagato con Mosaner salito in cattedra concedendo poco agli avversari.
Gli azzurri torneranno sul ghiaccio alle ore 14.35 contro l'Estonia. In serata Mosaner sarà impegnato assieme a Federica Brignone alla cerimonia di apertura dei Giochi in piazza Dibona ai piedi delle Tofane.