I Giochi Invernali nel mirino degli hacker filorussi: colpiti siti istituzionali, sportivi e commerciali

AGI - Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 nel mirino degli hacker filorussi. "È in atto una campagna ostile di DDoS" verso siti istituzionali, sportivi e commerciali connessi all'evento, spiegano all'AGI fonti ben informate.
Tra i siti che risulterebbero 'a rischio' anche quello dell'hospitality di Milano-Cortina e il portale del Coni dedicato alle Olimpiadi. Attivata anche l'Intelligence.
Yarix, centro di competenza per la cybersecurity dell'azienda Var Group, "segnala un'estensione della campagna ostile riconducibile al collettivo hactivista NoName057(16), che nelle ultime ore ha aggiunto nuovi obiettivi legati all'ecosistema delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, includendo sia portali italiani che piattaforme di comitati olimpici stranieri", si legge in una nota.
"L'attività di monitoraggio ha intercettato ulteriori riferimenti operativi all'interno dei canali Telegram del gruppo - si legge ancora nel comunicato -, dove vengono incoraggiati attacchi DDoS e azioni di disturbo verso siti istituzionali, sportivi e commerciali connessi all'evento".