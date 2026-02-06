Il Coni e lo sfogo di Ghali: 'Polemica fuori luogo'

AGI - "Io penso che in questo momento sono portato a leggere solo le cose positive, perché in questi momenti fare polemica lo trovo fuori luogo". Lo ha detto il presidente del Coni Luciano Buonfiglio, alla Triennale di Milano, rispondendo alle domande dei giornalisti circa il post pubblicato da Ghali, che sarà tra gli artisti presenti stasera alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina.
Lo sfogo del cantante
"A tutti. Lo so. So quando una voce viene accettata. So quando viene corretta. So quando diventa di troppo. So perché vogliono uno come me. So anche perché non mi vorrebbero. So perché mi hanno invitato. So anche perché non ho più potuto cantare l'inno d'Italia", aveva scritto ieri il cantante che stasera parteciperà alla cerimonia inaugurale dei giochi.
"So perché mi hanno proposto di recitare una poesia sulla pace. So che poteva contenere più di una lingua. So che una lingua, quella araba, all'ultimo era di troppo. So che un mio pensiero non puo' essere espresso. So anche che un mio silenzio fa rumore. So che è tutto un Gran Teatro", conclude l'artista chiudendo il post con un semplice: "A domani".