La Fabbrica del Vapore blindata per la cena dei capi di Stato

AGI - Fabbrica del Vapore blindata a Milano, così come tutta l'aria circostante, per la cena dei Capi di Stato prevista dalle 19.
La cena di gala, offerta dalla presidente del Cio Kirsty Coventry, vedrà la presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella.
Divieto di transito per auto e pedoni scattato alle 13 con la sola eccezione di qualche residente (ma solo a fronte dell'esibizione di un documento d'identità che ne attesti la residenza). Decine di carabinieri e agenti schierati per impedire l'accesso da ogni via laterale.
La lista degli invitati
Oltre al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, saranno presenti: Bajram Begaj (Albania), Principe Wangchuck (Bhutan), Zeljko Komi (Bosnia ed Erzegovina), Iliana Iotova (Bulgaria), Ban Kimoon (Corea), Alar Karis (Estonia), Mikheil Kavelashvili (Georgia), Principe Al Hussien (Giordania), Peincipessa Anna (Gran Bretagna), Edgars Rinkvis (Lettonia), Granduca Henri di Lussemburgo (Lussemburgo), Principe Alberto II (Monaco), Re Willem Alexander (Paesi Bassi), Karol Nawrocki (Polonia), Emiro Al Thani (Qatar), Guy Parmelin (Svizzera), Tama's Sulyok (Ungheria), James David Vance (Usa), Marco Rubio (Usa), Annalena Baerbock (Onu) e Roxana Minzatu (Commissione europea).
La principessa Anna a Milano celebra le eccellenze britanniche
Prima di partecipare alla cena la principessa Anna è stata l'ospite d'onore, nello storico Palazzo Clerici, dell'evento 'Winning Together: UK Innovation on the Road to Milano Cortina 2026', un'iniziativa promossa dal governo del Regno Unito per presentare l'eccellenza britannica nel settore dei materiali e dei servizi in ambito sportivo e per valorizzare le opportunità e le collaborazioni sviluppate nell'ambito dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. L'evento ha riunito numerosi rappresentanti istituzionali, imprese e stakeholder dei settori dello sport e della tecnologia, con l'obiettivo di favorire ulteriori partenariati strategici e rafforzare la cooperazione economica tra Regno Unito e Italia a partire dalla kermesse di Milano Cortina.
Dalla parte britannica, insieme alla principessa, che è anche membro del board del Cio, il Segretario di Stato per la Cultura, i Media e lo Sport, Lisa Nandy. Per le istituzioni italiane, presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, i sindaci di Bormio Silvia Cavazzi e di Verona Damiano Tommasi. La principessa ha incontrato le istituzioni italiane a margine dell'evento, il sindaco Sala e il governatore Fontana, ma anche i parlamentari presenti e gli imprenditori.
Nelle sale di Palazzo Clerici è stato esposto un esemplare di pietra da curling dell'azienda scozzese Kays Curling, fornitore unico di questo materiale per uno sport che ha conquistato un crescente seguito negli ultimi anni, anche in Italia. Ma anche i pattini che l'azienda di Sheffield John Wilson (HD Sports Ltd) dono' nel 1841 a Sua Altezza Reale, la Regina Vittoria.