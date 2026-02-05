Lucca, il monossido di carbonio uccide un'intera famiglia
Lucca: il monossido di carbonio uccide un'intera famiglia, 4 morti

E' successo a Rughi, nel comune di Porcari. Hanno perso la vita il padre, la madre e i due figli. Una quinta persona è grave in ospedale
AGI - Tragedia a Rughi, vicino a Porcari, in provincia di Lucca: un’intera famiglia è stata intossicata dal monossido di carbonio. Hanno perso la vita padre, madre e due figli. Coinvolta anche una quinta persona che è stata portata in codice rosso all'ospedale Cisanello di Pisa. Anche tre carabinieri, entrati nella casa, sono rimasti leggermente intossicati.

L'intervento dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco sono intervenuti nell’abitazione a Rughi, nel comune di Porcari (Lucca) poco prima delle 22 di mercoledì. Padre, madre, il figlio e la figlia di 16 anni sono morti per le esalazioni di monossido di carbonio causate, probabilmente, dal malfunzionamento della caldaia. La famiglia era originaria dell’Albania.

