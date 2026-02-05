Fabrizio Corona, breve ritorno sui social e nuova denuncia contro Mediaset

AGI - Fabrizio Corona ha tentato stamattina una fugace riapparizione sui social ma è stato di nuovo oscurato dalle piattaforme digitali che lo avevano 'cancellato' martedì scorso richiamandosi alle violazioni della tutela del diritto d'autore, della dignità personale, della privacy e contrasto ai messaggi d'odio. Nel frattempo il suo legale, Ivano Chiesa, ha diffuso su Instagram un video in cui annuncia che Corona "è molto arrabbiato e vuole denunciare Mediaset per tentata estorsione o per qualunque altro reato che la Procura voglia ravvisare". Una denuncia che, spiega Chiesa, è riferita alle "missive che Mediaset ha inviato ai gestori delle discoteche per dirgli di stare attenti ai comportamenti degli ospiti che si rendono responsabili di condotte oltraggiose di cui, invitandoli, sarebbero corresponsabili. Il nome di Fabrizio non viene fatto ma il riferimento è chiaro". Secondo il legale, "questo è un grave tentativo di silenziarlo che influisce sulla libertà di espressione ma anche sul diritto al lavoro". Di qui la decisione di presentare una denuncia che si aggiungerebbe al già complicato scenario giudiziario che vede sulle barricate l'ex fotografo dei vip e Mediaset.
I profili social di Fabrizio Corona e le puntate di "Falsissimo" sono stati rimossi all'inizio della settimana, compreso il profilo popolarissimo, di Instagram. La ‘cancellazione’ è stata disposta da Google, Meta e TikTok su iniziativa dell’ufficio legale di Mediaset.
Le ragioni della cancellazione
La rimozione è avvenuta sulla base delle policy delle piattaforme in materia di diffamazione, tutela del diritto d’autore, dignità personale, privacy e contrasto ai messaggi d’odio.
Il caso YouTube e Falsissimo
Lo scorso 30 gennaio la piattaforma web YouTube aveva oscurato e rimosso l'ultima puntata "Il prezzo del successo parte finale" del format Falsissimo dal canale di Fabrizio Corona. Al centro dell'episodio l'ex agente fotografico ha parlato di figure legate a Mediaset, tra cui Alfonso Signorini, Gerry Scotti e Piersilvio Berlusconi.
L'istanza di Mediaset e le indagini
L'istanza a YouTube era stata avanzata dall'ufficio legale della media company di Cologno Monzese sostenendo una violazione di copyright per l'utilizzo di Corona di video e immagini di Mediaset senza autorizzazione. La disposizione - si apprende - arriva da una decisione autonoma della piattaforma di Google. Corona risulta indagato dalla procura di Milano in più fascicoli.