Omicidio volontario, arrestato a Napoli il fratello di Ilenia Musella

AGI - La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ilenia Musella, la 22enne uccisa ieri con una coltellata alla schiena. All'uomo, portato nel carcere di Secondigliano, è stato notificato un provvedimento di fermo emesso dalla procura di Napoli per omicidio volontario.
Che il decesso della ragazza, arrivata nel pomeriggio di ieri al pronto soccorso dell'ospedale Villa Betania nel quartiere di Ponticelli con una ferita mortale da coltello alla schiena, fosse riconducibile a una lite in famiglia lo si era capito subito. La polizia, dal posto di sicurezza della struttura sanitaria, si era subito attivata per cercare di ricostruire quanto accaduto. E le prime indagini si erano concentrate proprio sul fratello, che si era reso irreperibile.
I nodi irrisolti e l'area dell'omicidio
Ilenia era arrivata al pronto soccorso a bordo di un'auto ma tra i nodi da sciogliere per gli investigatori c'è anche quello della persona alla guida della vettura. La ragazza abitava nel Parco Conocal, una zona dove non ci sono sistemi di videosorveglianza. Non si esclude che la lite in cui era coinvolta sia avvenuta per strada.