Sequestro e omicidio Mazzotti, 50 anni dopo due ergastoli
Due ergastoli, 50 anni dopo il verdetto sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti

AGI - La Corte d'Assise di Como ha condannato all'ergastolo Giuseppe Calabrò e Demetrio Latella nel processo sul sequestro e l'omicidio di Cristina Mazzotti avvenuto 50 anni fa. È stato invece assolto Antonio Talia.

Condanna per omicidio aggravato

Calabrò e Latella sono stati condannati per omicidio volontario aggravato mentre è stato disposto il 'non doversi procedere' per il sequestro di persona perché il reato è estinto per 'intervenuta prescrizione'.

Talia è stato assolto per non avere commesso il fatto. I giudici hanno inoltre stabilito che Marina e Vittorio, sorella e fratello di Cristina, dovranno essere risarciti dai due condannati in separata sede civile e che la sentenza dovrà essere affissa in diversi Comuni, tra cui Como, Eupilio e Castelletto Ticino.

