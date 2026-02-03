Omicidio dell’ex capo ultrà dell'Inter Boiocchi, nuovo arresto da parte della Dda

ADV
AGI - La gip di Milano, Francesca Ballesi, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per Mauro Nepi, 43 anni, per il concorso dell'omicidio premeditato dell'ex capo ultra' dell'Inter Vittorio Boiocchi, ucciso il 29 ottobre 2022 a Milano.
Già indagato a piede libero Nepi è ritenuto dalla Dda di Milano far parte del gruppo che ha deciso, pianificato ed eseguito l'agguato.
Gli altri cinque imputati, tra cui Andrea Beretta e Marco Ferdico, sono già processo per la Corte di assise.
