In un borgo in provincia di Potenza l'altalena più alta d'Europa

AGI - Nel borgo di Baragiano, piccolo comune in provincia di Potenza, tra pochi giorni sarà possibile osservare l’altalena più alta d’Europa. 'Il volo di Icaro', questo il nome dato all’attrattore turistico, “ha un'altezza di oltre 20 metri, è realizzata con tubolari di acciaio, fissata al terreno con plinti isolati e piastre di ancoraggio e consente la fruizione da uno a tre passeggeri per volta”. È quanto fa sapere all’AGI, il sindaco, Giuseppe Galizia.
L'altalena a Baragiano sarà inaugurata in primavera
“La struttura sarà inaugurata in primavera ed è montata sulle terrazze del belvedere del paese, nel centro urbano dello stesso, in un’area di particolare interesse sia paesaggistico che culturale – aggiunge Galizia – e completa l’offerta turistica del paese rappresentata dall'Archeoparco del Basileus', da 'ArcheoXcape', e dall'itinerario di scoperta del borgo antico alla ricerca del 'Mistero dei Simboli Perduti'". Ma non è tutto.
Il "volo di Icaro" alla Borsa internazionale del turismo
“Il volo di Icaro” sarà anche protagonista alla prossima Borsa internazionale del Turismo che si terrà a Milano nei prossimi giorni e che "vedrà nello stand curato dalla Apt della Basilicata la presentazione di tutta l'offerta turistica del piccolo borgo lucano".
"Rigenerazione del centro storico"
"Il progetto - evidenzia il sindaco - è di grande respiro e si colloca nell'ottica della rigenerazione del centro storico con un ulteriore tassello per la riqualificazione e la valorizzazione del borgo antico. Si rivolge ai visitatori di ogni età, dalle famiglie alle scuole, con la filosofia che ha sempre contraddistinto gli attrattori di Baragiano e che è quella dell'imparare giocando e soprattutto divertendosi.
'Il Volo di Icaro' diventa quindi strumento di valorizzazione vero che mira ad ampliare l'attrattività e l'offerta culturale e turistica di tutto il Marmo Platano – conclude Galizia – che, nell'ottica dello sviluppo delle aree interne".
La gestione della struttura
Nelle prossime settimane si concluderà la fase di affidamento della gestione della struttura a che “si distingue per la sua capacità di “coniugare esperienzialità unica e accessibilità universale, posizionandosi come un’offerta di fruizione territoriale innovativa e spettacolare, basandosi su due pilastri fondamentali: l’emozione pura e l’inclusività, garantendo un’esperienza memorabile per tutti i visitatori”.