Fuga di monossido in asilo nido a Milano, 12 bambini intossicati

Fuga di monossido in un asilo nido a Milano, 12 bambini e due insegnanti intossicati
Nesuuno è grave. Vigili del fuoco al lavoro per individuare le cause
AGI - Una fuga di gas si è sviluppata in un asilo nido di viale Certosa a Milano. Dodici bambini e quattro adulti vengono visitati sul posto dal personale del 118 con sintomi da intossicazione da monossido di carbonio. Si valuta il loro ricovero in ospedale. I vigili del fuoco con il nucleo Ncbr sono al lavoro per cercare di risalire all'origine della fuga nei locali della scuola.