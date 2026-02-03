Biblioteca in bilico sulla frana, a Niscemi 4000 libri nel vuoto
La biblioteca di Niscemi in bilico sulla frana, 4000 libri sospesi nel vuoto
La biblioteca di Niscemi in bilico sulla frana, 4000 libri sospesi nel vuoto

Il sindaco spiega: "Il recupero è pericolossissimo, sono sistemati in uno scantinato"
La biblioteca "Angelo Marsiano" di Niscemi in bilico sulla frana
La biblioteca "Angelo Marsiano" di Niscemi in bilico sulla frana
AGI - L'immagine più emblematica del disastro di Niscemi, a parte quella dell'automobile sospesa nel vuoto in un garage 'sezionato' dalla frana del costone su cui sorge il Paese, sicuramente è quella della biblioteca 'Angelo Marsiano', al cui interno sono custoditi 4.000 libri e documenti, mappe e appunti che ricostruiscono la storia di Niscemi.

Per metà sospesa nel vuoto, ha la porta di entrata che dà su un marciapiede. E sotto, un baratro di centinaia di metri. Per salvare questo patrimonio storico che non è solo storico, ma anche di identità, si sono mobilitati i più importanti scrittori siciliani. E ora interviene anche il sindaco Massimiliano Conti.

La zona della frana a Niscemi ripresa dall'alto
La zona della frana a Niscemi ripresa dall'alto

Il recupero dei volumi: una missione pericolosa

"Il recupero dei 4 mila libri, in questa fase, è pericolosissimo. Tra l'altro i libri sono sistemati in uno scantinato, in una stanza della biblioteca che è in bilico sul ciglio della frana", afferma il primo cittadino di Niscemi. L'edificio si trova in bilico sul ciglio della frana, nel cuore del quartiere Sante Croci, in via Roma 67, il rione più colpito dalla tragedia del 25 gennaio.

L'appello degli scrittori siciliani e il valore del patrimonio

A lanciare l'allarme "affinché questo patrimonio non vada perduto", è stata la scrittrice Stefania Auci, insieme a tanti altri scrittori siciliani.

"Quando l'emergenza cesserà - ha aggiunto il primo cittadino - se sarà possibile recuperare qualcosa, di comune accordo con vigili del fuoco e protezione civile, lo faremo. Tutto dovrà essere eseguito in sicurezza", ha concluso il sindaco. I 4 mila volumi storici, preziosa memoria della comunità, racchiudono non solo la storia di Niscemi, ma anche della Sicilia. Viene considerato un patrimonio culturale di enorme pregio.

