Femminicidio a Napoli, 22enne accoltellata alla schiena

AGI - Femminicidio a Napoli. Una ragazza di 22 anni, Ilenia Musella, dopo essere stata ferita con un'arma da taglio alla schiena. Sull'episodio indagano gli agenti della locale Squadra Mobile, del Commissariato Ponticelli e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico.
In precedenza la polizia era stata allertata dal posto di sicurezza dell'ospedale e sono scattate le indagini per cercare di ricostruire quanto accaduto nel pomeriggio.
La polizia a Napoli cerca il fratello della vittima arrivata al pronto soccorso della clinica Villa Betania nel quartiere di Ponticelli con una ferita da coltello alla schiena e poi deceduta. Il ragazzo si è reso irreperibile. L'ipotesi degli inquirenti è che Ilenia sia morta a seguito di una lite tra parenti.
Ilenia era arrivata al pronto soccorso a bordo di un'auto ma tra i nodi da sciogliere per gli investigatori c'è anche quello della persona alla guida della vettura. La ragazza abitava nel Parco Conocal, una zona dove non ci sono sistemi di videosorveglianza. Non si esclude che la lite in cui era coinvolta sia avvenuta per strada.
Addolorato per la morte di questa giovane ragazza di Ponticelli. Le forze dell'ordine e la magistratura sapranno ricostruire i fatti. Ancora più forte sarà il nostro impegno per ridurre le sacche di disagio in quartieri su cui stiamo investendo per la rigenerazione del territorio— Gaetano Manfredi (@GaeManfredi) February 3, 2026
Sindaco di Napoli: "Addolorato"
