Maria Rita Parsi è morta a 78 anni

AGI - È morta la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. Aveva 78 anni. Ha dedicato la sua vita allo studio dei bambini.
Nata a Roma il 5 agosto 1947, Parsi è stata una protagonista della psicoterapia e psicopedagogia italiana. Componente dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, già membro del Comitato ONU sui diritti del fanciullo, ha pubblicato più di 100 libri di tipo scientifico, letterario e divulgativo.
La fondazione Movimento Bambino Onlus
Era presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus, erede di sue esperienze di animazione socioculturali già attive dal 1975. Durante il suo percorso professionale ha lavorato come docente, psicopedagogista e psicoterapeuta. Ha elaborato e messo a punto una metodologia operativa, applicabile in ambito psicologico, socio-pedagogico e psicoterapeutico denominata "psicoanimazione".
Ha fondato e dirigeva la SIPA (Scuola Italiana di Psicoanimazione), istituto di ricerca, a orientamento umanistico, per lo sviluppo del potenziale umano.
L'impegno per l'infanzia e l'adolescenza
Nel 1992 ha dato vita all'Associazione Onlus "Movimento per, con e dei bambini", divenuta dal 2005 Fondazione Movimento Bambino Onlus che opera per la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza e si batte contro gli abusi e i maltrattamenti dei bambini e dei ragazzi, e per la loro tutela giuridica e sociale.
Le collaborazioni come editorialista
Ha partecipato a numerose trasmissioni televisive in qualità di esperta nelle sue discipline; è stata anche tra i conduttori di Junior TV. Collaborava come editorialista a molti quotidiani e periodici nazionali; ha scritto, fra gli altri, per Il Messaggero, Il Resto del Carlino, Il Giorno, La Nazione, Oggi, Starbene, Donna Moderna, Riza Psicosomatica.