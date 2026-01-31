Folla ad Anguillara per i funerali dei genitori di Carlomagno

AGI - Lutto cittadino oggi ad Anguillara Sabazia per i funerali dei genitori di Claudio Carlomagno, il 44enne in carcere a Civitavecchia dal 18 gennaio con l'accusa di aver ucciso la moglie Federica Torzullo. Il sindaco Angelo Pizzigallo ha disposto che le bandiere restino a mezz'asta e ha sospeso le manifestazioni pubbliche nella località sul lago di Bracciano, in provincia di Roma.
Una settimana fa, il 24 gennaio, l'imprenditore 68enne Pasquale Carlomagno e la 65enne ex assessora comunale Maria Messenio erano stati trovati morti impiccati nella loro villetta.
Il sindaco di Anguillara: tragedia che ferisce l'intera città
"La Comunità di Anguillara Sabazia è chiamata a stringersi in un silenzio composto e rispettoso davanti a una tragedia che ha colpito nel profondo la nostra coscienza collettiva", ha scritto il sindaco su Facebook, sottolineando che "questo lutto non è solo il dolore di una famiglia, ma una ferita che attraversa l'intera città".
"La loro perdita", ha aggiunto, "maturata in un contesto di dolore indicibile, ci impone rispetto, silenzio e umanità". Di qui anche l'invito ai media ad attenersi "alla massima discrezione, rispetto e sobrietà".
Proclamazione del lutto per Federica Torzullo
Il sindaco ha anche chiarito che "l'amministrazione comunale procederà alla proclamazione di lutto cittadino in memoria di Federica Torzullo, in occasione delle sue esequie, non appena sarà comunicata la relativa data ufficiale".