Maturità: dall'orale alle materie della prima prova, le novità

AGI - È finita l'attesa per i 500mila studenti che dal 18 giugno si cimenteranno con l'esame di Maturità: sono state pubblicate le materie della seconda prova scritta e le 4 materie del colloquio.
Latino al liceo Classico e matematica al liceo Scientifico. E tra le materie dell'orale, oltre all'italiano e al latino (materie anche della prova scritta) gli studenti del Classico dovranno misurarsi con storia e matematica.
Per il liceo Scientifico, oltre all'italiano e alla matematica, i ragazzi dovranno misurarsi anche con storia e scienze naturali (biologia, chimica, sc.della terra).
E ancora: niente più discussione del documento al colloquio - che crea "inutile apprensione" secondo il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara - e orale obbligatorio, pena la bocciatura. Un esame che cambia, a partire dal nome: quest'anno torna infatti a chiamarsi Maturità. Ecco nel dettaglio tutte le prove e le novità della Maturità 2026.
Le materie della seconda prova scritta
Le discipline chiave scelte per la seconda prova variano a seconda dell'indirizzo di studio:
- Latino al Liceo Classico
- Matematica al Liceo Scientifico
- Prima prova sulle scienze umane al Liceo delle Scienze umane
- Economia aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo 'Amministrazione, finanza e marketing'
- Discipline turistiche e aziendali per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo 'Turismo'
- Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo 'Costruzioni, Ambiente e Territorio'.
Per i Licei, le materie scelte per l'esame di Stato sono definite per indirizzo: Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico (inclusa l'opzione Scienze applicate e l'indirizzo Sportivo); Lingua e cultura straniera 1 per il Linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (con Diritto ed Economia politica nell'opzione Economico-sociale); Discipline progettuali per l'Artistico; Teoria, analisi e composizione per il Musicale; e Tecniche della danza per il Coreutico.
Per gli Istituti tecnici, le materie d'esame sono: Economia aziendale per l'indirizzo "Amministrazione, Finanza e Marketing" (incluse "Relazioni internazionali per il marketing" e "Sistemi informativi aziendali") e Discipline turistiche e aziendali per l'indirizzo "Turismo"; Progettazione, costruzioni e impianti per l'indirizzo "Costruzioni, Ambiente e Territorio"; nell'indirizzo "Informatica e telecomunicazioni", Sistemi e reti (sia per "Informatica" che per "Telecomunicazioni"); Produzioni vegetali per gli Istituti agrari ("Produzioni e trasformazioni" e "Gestione dell'ambiente e del territorio"), con Viticoltura e difesa della vite per l'articolazione "Viticoltura ed enologia".
Terza prova scritta e indirizzi speciali
È prevista una terza prova scritta in alcuni indirizzi di studio speciali. Questi includono le sezioni EsaBac, EsaBac techno, le sezioni con opzione internazionale, le scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta, della Provincia autonoma di Bolzano e le scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia.
Per conoscere tutte le discipline oggetto della seconda prova e le quattro materie del colloquio è disponibile un apposito motore di ricerca.
Orale obbligatorio (pena la bocciatura)
Il ministro Valditara ha spiegato che l'orale è obbligatorio (pena la bocciatura) e sarà riferito a 4 discipline. L'obiettivo è che il candidato possa dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. Per questo motivo, viene data rilevanza alle attività extracurricolari, sportive o culturali, e all'importanza delle azioni particolarmente meritevoli compiute.
Valditara ha aggiunto: "In una società che ha necessità di riscoprire il valore della maturità, il nuovo esame orale consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente".
Il colloquio è incentrato su 4 discipline. Oltre ad accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente e a verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri di ciascuna disciplina, nel corso del colloquio viene esaminata la capacità di utilizzare e raccordare le conoscenze acquisite e di argomentare in modo critico e personale, nonché il grado di responsabilità e maturità raggiunto.
La prova orale pone in evidenza e valorizza la responsabilità e l'impegno dimostrati dagli studenti in azioni particolarmente meritevoli, anche desumibili dal Curriculum della studentessa e dello studente, in una prospettiva di sviluppo integrale della persona.
Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell'ambito delle attività di formazione scuola-lavoro e le competenze acquisite nell'ambito dell'Educazione civica. Questi elementi sono cruciali per la valutazione complessiva.
Il voto in condotta
Nel caso in cui il candidato interno riporti, in sede di scrutinio finale, una valutazione del comportamento pari a sei decimi, il colloquio prevede anche la trattazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, assegnato dal Consiglio di classe. È importante ricordare che il voto in condotta incide direttamente sull'assegnazione del credito.
La nuova commissione d'esame
Da quest'anno scolastico, le Commissioni d'esame subiranno una modifica nella loro struttura. Saranno composte da un presidente esterno, da 2 membri interni e da 2 esterni. Questa composizione mira a garantire maggiore oggettività e trasparenza nella valutazione finale.
Addio al documento
Il ministro ha sottolineato il ritorno all'esame di Maturità tradizionale, ma con un orale "radicalmente nuovo". È stata tolta la discussione del documento, che "obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare". Questa modifica mira a ridurre lo stress inutile e a focalizzare la valutazione sulle competenze disciplinari effettive.
Per conoscere tutte le discipline oggetto della seconda prova e le quattro materie del colloquio basterà andare su un apposito motore di ricerca che è questo: https://visualizzamaterieesame.static.istruzione.it/ o anche all’interno dell’area riservata della piattaforma unica.istruzione.gov.it.