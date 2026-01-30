Incidente sulla Palermo-Agrigento, tre morti

AGI - Tre morti sulla Statale 121 Palermo-Agrigento, all'altezza di Bolognetta, nello scontro tra un'automedica e un autocarro: le vittime sono una paziente dializzata e due sanitari. A perdere la vita sono stati Giovanna Oddo, 95, affetta da dialisi, e i due soccorritori che viaggiavano sull'automedica con lei: Gaspare Lo Giudice, di 48 anni, e Giuseppe Badalamenti, di 66.
Illeso il conducente dell'autocarro che si è scontrato con il mezzo di soccorso. Sul posto sono intervenuti personale del 118, di Anas, dei vigili del fuoco e le pattuglie della polizia stradale di Lercara Friddi che procedono ai rilievi per ricostruire la dinamica dell'impatto. L'Anas ha inoltre disposto la momentanea chiusura della corsia in direzione Catania con contestuale uscita obbligatoria a Misilmeri. Il percorso alternativo prevede l'attraversamento della strada provinciale 77 con rientro allo svincolo di Bolognetta.
Il cordoglio della Seus 118
La tragica scomparsa dei due operatori sanitari delle "Madonie Soccorso" è un grave lutto per la grande "famiglia" del soccorso siciliano, in tutte le sue componenti sempre in prima linea con grande spirito di sacrificio e notevole professionalità. Da parte mia personale e dell'intera Seus 118 un commosso cordoglio per la loro morte e per quella dell'anziana paziente". Lo afferma Riccardo Castro, presidente della Seus, commentando la notizia dell'incidente mortale sulla Palermo-Agrigento che ha coinvolto un'automedica, con la morte di tre persone, due soccorritori e una paziente.