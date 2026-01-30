Anziani sedati e abbandonati: blitz dei NAS a Grottaferrata

AGI - Anziani insultati e lasciati immobilizzati nei propri letti per intere notti bagnati di urina e sedati con farmaci e sonniferi non prescritti da un medico. È quanto hanno scoperto i carabinieri del Nas di Roma in una struttura per anziani di Grottaferrata ai Castelli Romani.
I blitz all'interno dei locali ha permesso ai militari di sequestrare la struttura e notificare sette misure cautelari nei confronti di operatici socio-sanitari e del titolare della struttura su ordine del gip del Tribunale di Velletri e su richiesta della Procura della Repubblica, che riguardano sei interdizioni dall’esercizio della professione e un divieto di dimora.
Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata da un familiare di un ospite della struttura ed hanno permesso di portare alla luce diversi episodi di maltrattamento e vessazioni sugli anziani che andavano avanti da tempo.
Le operatrici socio-assistenziali, secondo quanto emerso dagli accertamenti, erano in numero insufficiente rispetto alle necessità e avrebbero adottato comportamenti ormai divenuti abituali, approfittando anche dell’assenza di controlli da parte del responsabile della comunità.
Gli anziani, riferiscono gli inquirenti, sarebbero stati lasciati in condizioni di abbandono, immersi in un clima generalizzato di indifferenza verso i loro bisogni primari.
Contestualmente, sono stati notificati cinque avvisi di conclusione delle indagini ad altrettanti indagati per gli stessi reati.