Milano, il giallo dell'ucraino precipitato dalla finestra di un B&B

AGI - "L'ipotesi dell'omicidio è concreta". È quanto si apprende in ambienti giudiziari in relazione alla morte di Alexander Adarich, il 54enne ucraino precipitato dalla finestra di un bed and breakfast di via Nerino a Milano. In queste ore il pm Rosario Ferracane e la Squadra Mobile stanno cercando di rintracciare i suoi familiari per notificare gli avvisi dell'autopsia in vista della possibile nomina dei consulenti.
Si attendono i risultati dell'autopsia
Nella stanza dove alloggiava non c'erano né pc né telefoni riconducibili al banchiere che è morto il 23 gennaio scorso. L'autopsia sarà fondamentale per chiarire i segni al viso e al collo che potrebbero fare ipotizzare uno strangolamento. Non è ancora chiaro agli inquirenti perché Adarich si trovasse in Italia.
Il soggiorno nel b&b
La stanza in cui ha alloggiato il banchiere dal 22 al 24 gennaio non era stata presa a suo nome. Nella camera c'erano diversi documenti, tutti comunque russi e rumeni e sulla cui autenticità sono in corso verifiche. Un'altra fondamentale attività investigativa in corso è quella dell'analisi delle telecamere di videosorveglianza che riprendono prima Adarich mentre entra nel palazzo e, dopo alcune ore, altre due persone, non identificate, che escono dall'edificio. Da fonti aperte risulterebbe un piccolo precedente penale ritenuto non significativo dagli inquirenti in relazione a un possibile omicidio. Si scava comunque nel suo passato e su una morte che al momento ha i contorni del mistero.