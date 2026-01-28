Sparatoria a Rogoredo, c'è telecamera vicina

AGI - C’è una telecamera vicina al luogo della sparatoria in cui è morto A.M., il 28enne di origini marocchine ucciso da un colpo esploso dal poliziotto 41enne C.C. del Commissariato di Mecenate.
“La telecamera è proprio vicina a dove è stato ammazzato” dice all’AGI l’avvocata Debora Piazza che assiste il fratello del giovane morto e che sta svolgendo indagini difensive che saranno condivise col pm Giovanni Tarzia, titolare dell’inchiesta.
La telecamera e la ricostruzione della dinamica
L’eventuale filmato ripreso dalla telecamera non è ancora stato recuperato né visionato ma potrebbe aiutare nella comprensione di quanto accaduto in via Giuseppe Impastato nella zona del ‘boschetto della droga’ di Rogoredo tra le 17 e le 18 di due lunedì. La Procura di Milano sta svolgendo “tutti gli accertamenti possibili” per ricostruire la dinamica. Tra le altre cose, sono in programma anche gli accertamenti balistici, l’analisi sull’arma a salve e l’ascolto dei testimoni.
I rapporti pregressi tra l'agente e la vittima
Da questi ultimi potrebbero arrivare informazioni anche sui rapporti tra l’agente e la vittima che si conoscevano.