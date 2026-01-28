Roma vuole l'agenzia doganale europea e offre la 'Dolce vita' all'Europa

AGI - Sulla carta è un’offerta che non si può rifiutare. Affitto pagato, auto, esenzione iva, riduzioni dell’Irpef sono questi i benefit che il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri e il sottosegretario dell’Economia Federico Freni hanno offerto per “ospitare” la nuova sede dell’agenzia europea delle dogane (Euca). Roma se la gioca con Liegi, Malaga, Lille, Zagabria, Roma, L'Aia, Varsavia, Porto e Bucarest l'unica città dell'est Europa in competizione.
La "Dolce vita" la paga Roma
Nella presentazione della candidatura italiana, Gualtieri ha richiamato persino il mito della “Dolce vita” per convincere gli europarlamentari che Roma sia la scelta giusta. “"La qualità della vita di Roma è certificata dall'enorme quantità di persone che continuamente la visitano per vivere la 'dolce vita'", facendo leva sulla posizione strategica scelta per la sede da cui si possono raggiungere facilmente il centro “a sole 6 fermate di metro”, l’aeroporto internazionale di Fiumicino a 20 minuti di auto, i collegamenti con le spiagge e sottolineando “l’alta qualità della vita all’Eur”. Il palazzo individuato per ospitare la nuova autorità è infatti posizionato in Viale Civiltà Romana, le cui spese, pari a 50 milioni di euro saranno interamente coperte dal governo italiano.
Saranno, inoltre, stanziati "due milioni di euro l'anno per la parziale copertura delle spese scolastiche dei figli degli impiegati, accanto al sistema pubblico scolastico che è completamente gratuito", ha ricordato il sindaco. Saranno, inoltre, "fornite assistenza alberghiera, servizi di assistenza finanziaria, servizi di trasporto, convenzioni con servizi sanitari e vantaggi per i biglietti d'ingresso a siti culturali e turistici, oltre a convenzioni per i training, incluso quello con la Guardia di Finanza per gli staff".
"Noi ci consideriamo una candidatura molto forte e credibile, e speriamo che sarà una scelta basata il più possibile sul merito" è l’auspicio di Gualtieri espresso ai giornalisti al termine dell’audizione in cui i candidati hanno risposto alle domande dei membri della commissione per il Mercato interno e la protezione dei consumatori. "Pochi Paesi offrono un edificio unico e in cui le spese di affitto sono coperte. Pochissimi Paesi hanno un livello di connettività come Roma, con voli diretti da Fiumicino verso tutti i Paesi europei. Pochi Paesi offrono queste cose e nessuno le offre tutte insieme"
“Noi siamo gli unici che pagano tutto, ne siamo orgogliosi perché crediamo in questo progetto. Siamo l'unico Paese che mette a disposizione le risorse ora e per il futuro. Per consentire che nulla gravi sul bilancio dell'Agenzia o sul bilancio dell'Ue". Ha detto il sottosegretario all'Economia Federico Freni, parlando con i giornalisti.
Clicca qui e iscriviti al nostro canale Whatsapp! Le notizie, in tempo reale, dell'Agenzia Italia ora anche sul tuo smartphone