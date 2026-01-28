Il parere dei geologi: a Niscemi 'nessun evento improvviso', fragilità 'nota'
Il parere dei geologi: a Niscemi "nessun evento improvviso", fragilità "nota"

L'area è interessata da una fragilità strutturale e geologica di lungo periodo, legata alla natura dei terreni sabbioso-argilloso-marnosi
La zona della frana a Niscemi ripresa dall'alto
AGI - L'Ordine regionale dei geologi di Sicilia esprime "profonda e sincera solidarietà" alla popolazione di Niscemi, duramente colpita dal grave movimento franoso che ha interessato il territorio comunale, provocando l'evacuazione di centinaia di famiglie, danni ingenti al patrimonio edilizio e una comprensibile condizione di paura e incertezza.

La frana di Niscemi, spiega il presidente Paolo Mozzicato, "non può essere letta come un evento improvviso o eccezionale, ma va inquadrata all'interno di un contesto geologico ben noto e storicamente documentato.

I precedenti del 1790 e del 1997, ampiamente descritti negli archivi storici e negli studi scientifici, dimostrano come l'area sia interessata da una fragilità strutturale e geologica di lungo periodo, legata alla natura dei terreni sabbioso-argilloso-marnosi, al particolare assetto stratigrafico del versante e alla complessa dinamica idrogeologica che caratterizza la collina di Niscemi".

Cause e fattori scatenanti della frana

Si tratta di processi "lenti ma persistenti", che possono riattivarsi "in presenza di condizioni predisponenti e innescanti, quali prolungati periodi di pioggia, alterazioni del naturale deflusso delle acque, urbanizzazioni non compatibili con le caratteristiche del suolo e insufficiente manutenzione delle opere di regimazione idraulica".

Il ruolo del geologo e la pianificazione territoriale

Alla luce di quanto sta accadendo, l'Ordine regionale dei geologi di Sicilia ritiene indispensabile ribadire "il ruolo centrale della professione del geologo nella pianificazione territoriale, nella prevenzione del dissesto idrogeologico e nella gestione delle emergenze"; e auspica che l'emergenza di Niscemi diventi "un punto di svolta": non solo per affrontare "con responsabilità e trasparenza l'attuale crisi", ma anche per avviare "una riflessione strutturale sul modello di governo del territorio, nel quale la competenza tecnica e scientifica torni ad avere il ruolo che le compete".

