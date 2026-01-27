Autopsia conferma: i genitori di Carlomagno morti per asfissia

AGI - Sono morti per asfissia Pasquale Carlomagno e Maria Messenio, i genitori di Claudio Carlomagno, l'uomo accusato di aver ucciso sua moglie, Federica Torzullo, ad Anguillara, vicino a Roma. È questo il risultato parziale delle due autopsie effettuate oggi sui corpi dei coniugi all'istituto di medicina legale del Verano. I genitori di Carlomagno, secondo una prima ricostruzione, si sarebbero suicidati impiccandosi nel garage della loro abitazione di via Tevere. Intanto è prevista per domani, davanti al tribunale per i minorenni di Roma, in via dei Bresciani, per l'affidamento del figlio di Carlomagno e Torzullo.
Il giudice, secondo quanto si apprende, dovrà decidere se affidare il bambino di 10 anni ai nonni materni o collocarlo temporaneamente in una casa famiglia protetta.
Nuovi accertamenti e sopralluoghi
Sempre nelle prossime 24 ore è previsto un nuovo sopralluogo dei carabinieri nella villetta del delitto, nell'azienda e sull'auto di Carlomagno. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Ostia con il Ris di Roma - come anticipato da diversi quotidiani -, domani compiranno nuovi accertamenti non solo nella villa dell'omicidio, ma anche nell'azienda e sul veicolo dell'indagato. Non è escluso che si possano trovare nuove prove, o l'arma del delitto che non è stata ancora rinvenuta nella zona indicata dall'uomo. Fra le analisi che verranno eseguite dai militari anche quella sul "Car play" dell'auto di Carlomagno, oltre a un'ampia repertazione di tutto quello che si trova nella villetta.