Strage di Capodanno, un video choc sul soffitto precario

Strage di Capodanno, spunta un video choc sul soffitto precario

Un testimone consegna agli inquirenti un video del soffitto con i pannelli infiammabili
Manuela D'Alessandro
Le Constellation a Crans Montana
Afp - Le Constellation a Crans Montana
AGI - Un video, che mostra lo stato precario del soffitto del locale dove sono morte tra le fiamme 40 persone nella notte di capodanno, è ora agli atti dell’inchiesta che vede indagati Jacques Moretti e Jessica Maric per omicidio, incendio e lesioni colpose.

Il filmato è stato consegnato agli inquirenti da un testimone sentito il 7 gennaio scorso dagli inquirenti vallesi. Si vede staccarsi il rivestimento acustico tenuto su con le stecche da biliardo.

L'interrogatorio di Jessica Maric

Gli inquirenti ne chiedono conto a Jessica Maric nell’interrogatorio dei giorni scorsi. “Le presentiamo un video di un testimone. Qual è la sua posizione sui lavori?” chiede il pm. E lei: “Mio marito ha rimesso della schiuma che si era staccata. Non sono a conoscenza dei lavori al ‘Le Constellation’”.

