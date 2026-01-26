La frana di Niscemi, 1500 persone evacuate

AGI - È salito a 1.500 unità il numero degli abitanti di Niscemi coinvolti nella cosiddetta zona rossa della frana che da oltre 24 ore tiene impegnata la protezione civile locale, regionale e nazionale. Lo afferma il ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci.
Per precauzione, la fascia di rispetto è passata da 100 a 150 metri mentre la linea di frana ha raggiunto i quattro chilometri. "Ho voluto, dalla Unità di crisi di Roma, rivolgere un sincero ringraziamento anche da parte della premier Giorgia Meloni a quanti, dal prefetto agli amministratori comunali, Forze dell'Ordine, Vigili del fuoco, tecnici, volontari si stanno prodigando per mettere in sicurezza i cittadini e ridurne i disagi. Ho assicurato che il governo nazionale farà la sua parte fino in fondo", afferma.
Ampliata la fascia della zona rossa
La situazione si aggrava, dunque. "Dopo meno di 24 ore dalla prima, alle 10 si è registrato un ulteriore forte scivolamento a valle con aumento delle altezze delle pareti verticali da 7-15 metri a 30-45 metri e case rimaste sospese", sottolinea il capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina. "Conseguentemente, i tecnici del Comune, i nostri geologi del Dipartimento regionale di protezione civile e del Doc hanno consigliato un aumento della larghezza della fascia di rispetto - zona rossa - dal ciglio della parete da 100 metri a 150 metri. Pertanto il sindaco sta provvedendo a evacuare altre 300-500 persone residenti nella zona rossa e gli evacuati aumentano da 1000 a 1500. Il Comune ha allestito con nostro supporto la palestra comunale ma molti stanno trovando alloggio in seconde case o da amici", ha aggiunto.