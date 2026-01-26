Corona bloccato dal giudice. Stop alla puntata di Falsissimo su Signorini.

AGI - Il giudice civile Roberto Pertile ha accolto il ricorso presentato dai legali di Alfonso Signorini bloccando la messa in onda per stasera del programma online ‘Falsissimo’ di Fabrizio Corona. Dovrà inoltre rimuovere i contenuti delle due puntate precedenti. Col provvedimento, viene ordinato a Corona “di rimuovere immediatamente da ogni hosting provider e da ogni social media a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto Alfonso Signorini; vieta e inibisce Corona di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi hosting provider, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto di Signorini alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza”.
“Deve esser chiaro che non è possibile calpestare con disinvoltura e insolenza i diritti individuali delle persone". È il commento dell'avvocato Domenico Aiello, legale dI Alfonso Signorini, alla decisione del giudice di accogliere il suo ricorso contro la messa in onda del programma 'Falsissimo' di Fabrizio Corona. "Non è permesso insultare e torturare sui social il prossimo; e non è possibile ricevere tutele per una pianificata e ramificata organizzazione votata alla diffamazione aggravata a scopi di lucro personale.
Anche i Web Hosting, i grandi colossi della rete sempre pronti a macinare grandi ricavi, senza porsi problemi di etica e responsabilità, sono moralmente concorrenti nell’illecito se non favoreggiatori”.
La decisione arriva dopo la richiesta presentata da Mediaset e Alfonso Signorini alla Dda di Milano di vietare a Fabrizio Corona l’uso dei social, di altre piattaforme web e del cellulare per diffondere contenuti analoghi a quelli che hanno riguardato l’ex conduttore del Grande Fratello.
Nel provvedimento “d’urgenza”, l’avvocata Daniele Missaglia, che assiste Signorini con Aiello, scrive: “La pubblicazione di ulteriori contenuti diffamatori comporterebbe un irreversibile aggravamento del danno subito dal dottor Signorini: una volta resi pubblici, tali contenuti possono essere scaricati, condivisi e replicati da chiunque, rendendo qualsiasi tentativo di rimozione successiva parziale, inefficace e impotente di fronte alla diffusione ormai incontrollabile".
Il legale di Corona: "Faremo ricorso"
"Ovviamente faremo ricorso". L'avvocato Ivano Chiesa, difensore di Fabrizio Corona, annuncia che farà ricorso contro il provvedimento del tribunale civile di Milano che dispone lo stop alla puntata di 'Falsissimo'. Nel provvedimento è scritto anche che l'ex 'fotografo dei vip' dovrà pagare all'ex conduttore del Grande Fratello 2mila euro per ogni violazione a ciascuna delle misure indicate.