Basilica di Vitruvio, l'idea Renzo Piano per valorizzarla

AGI - "Serviranno decisioni molto forti per la valorizzazione della Basilica di Vitruvio", il palazzo del I secolo d.C. progettato dal grande architetto romano di cui sono stati scoperti i resti a Fano, "un'idea può essere quella di chiamare un Renzo Piano per creare un grande monumento contemporaneo nel monumento". A lanciare la proposta è il professor Paolo Clini, docente dell'Università Politecnica delle Marche, in un'intervista all'AGI dopo la straordinaria scoperta a Fano dei resti della Basilica di cui lo stesso Vitruvio parla nel suo trattato De Architectura. Clini, da 30 anni studioso di Vitruvio e della Basilica, fondatore del Centro studi Vitruviani di cui è stato coordinatore scientifico, nel 2013 aveva ipotizzato per primo che la Basilica potesse trovarsi in quel punto. "L'anno scorso", racconta lo studioso, "durante lavori di pavimentazione della piazza salta fuori una colonna molto particolare, in arenaria. Gli archeologi della Soprintendenza delle Marche e del Ministero hanno subito fermato i lavori, sono andati a scavare dove avevo previsto che si trovassero le colonne e le hanno individuate tutte".
Ora sono in arrivo finanziamenti regionali e ministeriali per la trasformazione dell'area di piazza Andrea Costa e si studia come valorizzare questo patrimonio inestimabile, "il più grande monumento della nostra civiltà", lo definisce Clini. La sua idea è di affidarne la sistemazione a un'archistar come Piano. Un possibile modello è il parco archeologico di Siponto in Puglia dove l'artista Edoardo Tresoldi ha realizzato in rete metallica una scultura che, sulle rovine esistenti, ripropone un'antica basilica paleocristiana. "Una struttura non invasiva, rimovibile, in dialogo tra classicità e contemporaneità per permettere ai visitatori di passeggiare tra le colonne della Basilica", è l'idea di Clini, "un'opera di questo genere attirerebbe gente da tutto il mondo".
La struttura della basilica di Vitruvio
La Basilica era un edificio imponente a pianta rettangolare con 8 colonne sui lati lunghi e 4 colonne sui lati corti e due colonne di meno sulla parte dell'edificio che si apre sul Foro. Colonne di ordine gigante (5 piedi romani di diametro, pari a 150 centimetri) che raggiungevano l'altezza di 15 metri, con addossati pilastri per il sostegno del pavimento del piano superiore.
Le colonne: dimensioni e materiali
"Vitruvio si è attenuto alla regola, le colonne corinzie avevano un'altezza pari a 10 volte il diametro", spiega Clini, "la cosa straordinaria è che non esistono nel mondo romano colonne di queste dimensioni a parte il tempio di Giove a Baalbek, in Libano, ma solo nel mondo egizio. Un edificio pazzesco, impossibile da costruire. Anche perché per risparmiare furono realizzate nella più fragile arenaria e non in marmo, dal punto di vista costruttivo siamo di fronte a una cosa del livello del Pantheon".